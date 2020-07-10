Будет и мандат, и зачетка: студент намерен побороть гендиректора завода и стать депутатом АКЗС

В Алтайском крае на довыборах депутатов АКЗС появился еще один кандидат — студент-самовыдвиженец, пишет « Политсиб.ру ».

Кандидатом стал 21-летний студент АлтГУ Дмитрий Трегуб, он уже подал документы в Избирательную комиссию Алтайского края для участия по 26 округу (Октябрьский район Барнаула).

Напомним, довыборы пройдут 13 сентября. Конкуренция на округе у Дмитрия неслабая.

Так, из самовыдвиженцев ему противостоит бизнесмен и оппозиционер Андрей Крылов. Кстати, в 2018 году он претендовал на кресло губернатора Алтайского края и мэра Барнаула в 2019 году.

Есть и грозные соперники из партийных. Как минимум, представителю молодежи придется помериться силами с Антоном Арцибашевым — секретарем крайкома КПРФ по работе с этой самой молодежью. Противником от «Справедливой России» станет Павел Иванченко.

Зачетная книжка АлтИФУ. altifu.ru

Однако, как кажется, наибольшие трудности у Дмитрия вызовет кандидат от «Единой России» — гендиректор ООО «Барнаульский завод АТИ» Артем Шамков. Здесь и опыт, и сила.

Ранее ЕР определилась со своими кандидатами по все округам — в Барнауле (округ № 26), Бийске (№ 31), Краснощековском, Курьинском, Чарышском и Шипуновском районах (№ 12).

От единороссов, помимо Шамкова в Барнауле, за мандат поборются председатель потребительского кооператива «ЧарышАгроПродукт» Максим Кочев — на округе № 12, и гендиректор ООО «Специалист» Григорий Бахтин — на округе № 31.

Напомним, ранее алтайский парламент изгнал двух осужденных депутатов. После освободилось еще одно место в плотных рядах народных избранников. Пустующие места необходимо заполнить.