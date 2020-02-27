Алтайский парламент изгнал двух осужденных депутатов

Полномочия депутатов истекали в 2021 году.
Довыборы на вакантные места теперь пройдут в единый день голосования — 13 сентября.
В чем виновен Андрей Волков
Волков является учредителем барнаульской управляющей компании «Прогресс Плюс». По данным следствия, он вместе с директором УК Натальей Горбатюк он присваивал деньги, которые граждане вносили в счет оплаты ЖКУ.
Речь идет о 43 млн рублей.
Андрей Волков получил пять лет колонии общего режима.
В чем виновна Ирина Теплова
Теплову признали виновной в растрате 115 млн рублей ФНПЦ «Алтай».
Ей назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы условно и штрафа в один млн рублей.