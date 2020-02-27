Алтайский парламент изгнал двух осужденных депутатов

Депутаты АКЗС на сессии 27 февраля приняли решение о лишении единороссов Андрея Волкова и Ирины Тепловой депутатских полномочий. Обоих теперь уже экс-парламентариев суд признал виновными по уголовным делам.

Полномочия депутатов истекали в 2021 году.

Довыборы на вакантные места теперь пройдут в единый день голосования — 13 сентября.

В чем виновен Андрей Волков

Волков является учредителем барнаульской управляющей компании «Прогресс Плюс». По данным следствия, он вместе с директором УК Натальей Горбатюк он присваивал деньги, которые граждане вносили в счет оплаты ЖКУ.

Речь идет о 43 млн рублей.

Андрей Волков получил пять лет колонии общего режима.

В чем виновна Ирина Теплова

Теплову признали виновной в растрате 115 млн рублей ФНПЦ «Алтай».

Ей назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы условно и штрафа в один млн рублей.