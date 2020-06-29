Экс-кандидат в губернаторы Алтайского края хочет в Заксобрание

Андрей Крылов, который в 2018 году претендовал на кресло губернатора Алтайского края и мэра Барнаула в 2019 году, теперь решил избраться в краевой парламент. Он уже подал необходимые документы, как самовыдвиженец.

Крылов подал документы для регистрации кандидатом на место депутата по 26 избирательному округу (Октябрьский район Барнаула).

«И вновь наша команда № 1. Мы это сделали первыми, как всегда удивив окружную избирательную комиссию, которая не была готова к подобному развитию событий. И печати не оказалось на месте, и председатель комиссии срочно исчез куда-то, подписать документы о приёме некому… а может специально?», — пишет он в соцсетях.

Не в первый раз у Андрея Крылова возникают вопросы к избирательным кампаниям. С 2017 года он возглавлял региональное отделение «Партии роста» и боролся за пост губернатора Алтайского края на выборах 2018 года, но занял последнее место среди кандидатов и попытался отменить результаты выборов, но успеха на этом поприще не достиг.

В 2019 году Крылова отстранили от руководящей должности в «Партии Роста», что не помешало ему подать документы на участие в борьбе за пост главы Барнаула.

Ранее «Единая Россия» определила кандидатов в депутаты АКЗС и органов местного самоуправления.