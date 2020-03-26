Освободилось еще одно место в алтайском парламенте

Гуминского избирали по одномандатному избирательному округу № 12, куда входят Краснощековский, Курьинский, Чарышский и Шипуновский районы.
Так как он входит во фракцию «Единая Россия», теперь партия должна объявить праймериз.
Итого в АКЗС без представителей остались уже три округа. Ранее депутаты лишили полномочий осужденных коллег — Андрея Волкова и Ирину Теплову.
Кто такой Валерий Гуминский
В 2009 году Гуминский возглавил «Золото Курьи», занимающееся добычей золота на месторождении «Новофирсовское». В 2014 году он продал предприятие.
В 2018 году приобрел в Хабаровском крае месторождение золота Полянка.
Входит в десятку самых богатых депутатов АКЗС.