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Политика

Освободилось еще одно место в алтайском парламенте

Депутаты АКЗС досрочно прекратили полномочия Валерия Гуминского. Решение приняли в ходе сессии 26 марта. Ранее депутат сам решил оставить мандат.

Валерий Гуминский и Александр Романенко.
Валерий Гуминский и Александр Романенко.
Олег Богданов, altapress.ru

Гуминского избирали по одномандатному избирательному округу № 12, куда входят Краснощековский, Курьинский, Чарышский и Шипуновский районы.

Так как он входит во фракцию «Единая Россия», теперь партия должна объявить праймериз.

Итого в АКЗС без представителей остались уже три округа. Ранее депутаты лишили полномочий осужденных коллег — Андрея Волкова и Ирину Теплову.

Кто такой Валерий Гуминский

В 2009 году Гуминский возглавил «Золото Курьи», занимающееся добычей золота на месторождении «Новофирсовское». В 2014 году он продал предприятие.

В 2018 году приобрел в Хабаровском крае месторождение золота Полянка.

Входит в десятку самых богатых депутатов АКЗС.

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