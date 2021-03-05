Сибирский депутат сбил двух женщин, одна умерла. По его словам, они четко сами виноваты

Как сообщил телеграм-канал «Борус» со ссылкой на дочь погибшей женщины, ДТП произошло вечером 17 февраля, когда мать с подругой вышли на прогулку.
«Около 20:30 их на своей машине сбил депутат сельсовета. Как пишет девушка, никакой помощи на месте депутат женщинам не оказал, зато сразу начал звонить знакомым в ГИБДД. По словам дочери, все следы ДТП на месте были уничтожены, а прибывшие следом сотрудники ГИБДД оформили ДТП „в пользу Кузнецова“. Уже в больнице у матери диагностировали сильное сотрясение мозга, многочисленные ушибы и трещину в правой ноге. Во время лечения на пострадавших якобы давили следователи: женщинам внушали, что они нарушили ПДД и будут платить штраф», — говорится в сообщении.
52-летнюю женщину перевезли в красноярскую БСМП с резко ухудшившимся состоянием, а через несколько дней она скончалась.
Как рассказала ее дочь, сейчас депутат «при помощи высокопоставленных друзей» якобы пытается всеми способами избежать ответственности.
Кузнецов рассказал корреспонденту «Сибирь.Реалии», что правила дорожного движения нарушили сами пострадавшие.
«В данной ситуации женщины были оштрафованы за нахождение вне населенного пункта без светоотражающих жилетов, переходили дорогу в неположенном месте — это у них все четко, ясно написано в протоколах. Сейчас в данный момент ведется доследственная проверка, суд разберется», — пояснил народный избранник.
В региональном СК изданию подтвердили проведение доследственной проверки по факту ДТП.
Ранее сообщали, что в Хакасии полиция три года не может расследовать смерть в ДТП, которое устроил авторитет с обрезом.