Сибирский депутат сбил двух женщин, одна умерла. По его словам, они четко сами виноваты

Как сообщил телеграм-канал «Борус» со ссылкой на дочь погибшей женщины, ДТП произошло вечером 17 февраля, когда мать с подругой вышли на прогулку.

«Около 20:30 их на своей машине сбил депутат сельсовета. Как пишет девушка, никакой помощи на месте депутат женщинам не оказал, зато сразу начал звонить знакомым в ГИБДД. По словам дочери, все следы ДТП на месте были уничтожены, а прибывшие следом сотрудники ГИБДД оформили ДТП „в пользу Кузнецова“. Уже в больнице у матери диагностировали сильное сотрясение мозга, многочисленные ушибы и трещину в правой ноге. Во время лечения на пострадавших якобы давили следователи: женщинам внушали, что они нарушили ПДД и будут платить штраф», — говорится в сообщении.

52-летнюю женщину перевезли в красноярскую БСМП с резко ухудшившимся состоянием, а через несколько дней она скончалась.

Как рассказала ее дочь, сейчас депутат «при помощи высокопоставленных друзей» якобы пытается всеми способами избежать ответственности.

Светоотражающий жилет. ryzhov/depositphotos

Кузнецов рассказал корреспонденту «Сибирь.Реалии», что правила дорожного движения нарушили сами пострадавшие.

«В данной ситуации женщины были оштрафованы за нахождение вне населенного пункта без светоотражающих жилетов, переходили дорогу в неположенном месте — это у них все четко, ясно написано в протоколах. Сейчас в данный момент ведется доследственная проверка, суд разберется», — пояснил народный избранник.

В региональном СК изданию подтвердили проведение доследственной проверки по факту ДТП.

Ранее сообщали, что в Хакасии полиция три года не может расследовать смерть в ДТП, которое устроил авторитет с обрезом.