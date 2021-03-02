Сибирский депутат устроил дебош после небольшого корпоратива в думе. Оштрафовали на тысячу

В Иркутской области депутат Дмитрий Клепиков, отвечающий за этику в гордуме Киренска, устроил дебош в полиции после задержания в нетрезвом состоянии, сообщает IRK.ru .

Главу комиссии по вопросам законности, прав человека, регламента, мандатам и депутатской этике полицейские задержали в состоянии опьянения.

«В отделении, куда его доставили, 34-летний мужчина устроил дебош: он громко кричал, обзывался и угрожал полицейским», — отмечает издание.

Один из понятых снял инцидент на видео и опубликовал в соцсетях. На кадрах мужчина вырывается из рук правоохранителей и кричит, периодически утверждая, что «не может дышать».

«Господь мой. И Бог мой. Иди сюда, сволочь», — обращается мужчина к кому-то за кадром и пытается дотянуться рукой через решетку.

Как сообщает ТАСС, депутата оштрафовали на 1 тыс. рублей за появление пьяным в районной администрации. Как объяснил агентству сам Клепиков, неприятный случай произошел 24 февраля.

«У нас был небольшой корпоратив в думе, также двое депутатов отмечали день рождения. Я перебрал с алкоголем и пошел домой. На улице было холодно, поэтому я решил вернуться в здание, чтобы вызвать такси. У нас трехэтажное здание: кабинет депутатов на третьем этаже, а первый этаж арендует администрация Киренска. Я там сел на диван и уснул, а проснулся, когда уже полиция приехала. Меня забрали в полицию, где я пробыл с 18:00 местного времени до 10:00 утра следующего дня», — сказал Клепиков.

По его словам, полицию вызвали сотрудники администрации города, с которым у Клепикова есть конфликт из-за критики действующей власти.

«В отделении полиции я просил вызвать себе адвоката. В этом праве мне было отказано, несмотря на то, что в полиции есть дежурные адвокаты. Я не скрываю, что находился в состоянии сильного опьянения, но зачем меня в этом состоянии начали снимать на телефон, смеяться надо мной?» — возмутился депутат.

Он также отметил, что в полиции его побили: «У меня есть заключение экспертизы». Депутат уверен, что произошедшее — провокация из-за конфликта с местными властями.

По данным «Интерфакса», следственные органы проводят проверку по признакам «применения насилия в отношении представителя власти» и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.