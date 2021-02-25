Сибирский депутат вместе с другом разбил стекло в подъезде собственного дома

Момент вандализма попал на камеру видеонаблюдения. Видео опубликовали в соцсетях.
«Вчера пьяный житель с другом разбили все стекла в собственном подъезде», — говорится в подписи к ролику.
На кадрах видно, как в одном из подъездов микрорайона «Серебряный берег» разбивают стекло в дверях. После один из мужчин надевает капюшон, чтобы скрыть лицо, и помогает натянуть капюшон товарищу. Дождавшись лифт, они уезжают.
«Пугачев является не только действующим депутатом горсовета, но и главой образовательного учреждения „Детский оздоровительно-образовательный физкультурно-спортивный центр Омского муниципального района“», — отмечает издание.
Кроме того, мужчина — чемпион мира по гиревому спорту и мастер спорта международного класса.
Издание также отмечает, что после инцидента депутат скрыл свою страницу в соцсетях, закрыв общий доступ: «Никаких комментариев от него не поступило».
Ранее другой депутат без маски устроил скандал в магазине, а после объяснил свое поведение «проверкой». Возможно, в Омске проверяли стекло на прочность против возможных бандитов.