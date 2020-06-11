Сибирский экс-губернатор возглавил структуру миллиардера, получившую поддержку в 13 млрд

«УК „Интергео“» разрабатывает месторождения меди и никеля в Сибири. По данным сервиса «Контур-Фокус», Кузнецов возглавил компанию 9 июня, сменив на посту гендиректора Дмитрия Привалова.

На официальном портале группы «Онэксим» пока нет информации о кадровых перестановках.

Примечательно, что в 2018 году компания миллиардера Прохорова показала нулевую выручку и чистый убыток в размере 195 млн рублей.

«Коммерсант» ранее рассказал о том, что медно-никелевые проекты «Интергео» получат поддержку государства — в общей сложности на 13 млрд рублей. При этом компания просила гораздо больше средств.

Так, 60 млрд рублей просили из бюджета на строительство дорог и электросетей для Ак-Сугского и Кингашского месторождений в Восточной Сибири, которые входят в число крупнейших в России по запасам меди и никеля соответственно.

Для разработки проекта рассматривают привлечение китайских компаний в качестве потенциальных партнеров, отмечает издание.