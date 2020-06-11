Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 июня 18°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Сибирский экс-губернатор возглавил структуру миллиардера, получившую поддержку в 13 млрд

Экс-губернатор Красноярского края Лев Кузнецов возглавил «УК „Интергео“», входящую в группу «Онэксим» миллиардера Михаила Прохорова, пишет «Тайга.инфо».

Лев Кузнецов.
Лев Кузнецов.
Анна Зайкова, altapress.ru

«УК „Интергео“» разрабатывает месторождения меди и никеля в Сибири. По данным сервиса «Контур-Фокус», Кузнецов возглавил компанию 9 июня, сменив на посту гендиректора Дмитрия Привалова.

На официальном портале группы «Онэксим» пока нет информации о кадровых перестановках.

Примечательно, что в 2018 году компания миллиардера Прохорова показала нулевую выручку и чистый убыток в размере 195 млн рублей.

«Коммерсант» ранее рассказал о том, что медно-никелевые проекты «Интергео» получат поддержку государства — в общей сложности на 13 млрд рублей. При этом компания просила гораздо больше средств.

Так, 60 млрд рублей просили из бюджета на строительство дорог и электросетей для Ак-Сугского и Кингашского месторождений в Восточной Сибири, которые входят в число крупнейших в России по запасам меди и никеля соответственно.

Для разработки проекта рассматривают привлечение китайских компаний в качестве потенциальных партнеров, отмечает издание.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость