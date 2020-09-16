Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 сентября 19°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Сибирский хирург рисует будни медиков с чайником и на летучках, чтобы отвлечься от COVID-19

Кемеровский хирург Руслан Меллин рисует своих коллег, чтобы мысленно расслабиться и отдохнуть от тяжелой работы, рассказал в своем Facebook Минздрав России.

Коронавирус. Медик. COVID-19.
Коронавирус. Медик. COVID-19.
CC0

Руслан работает в отделении челюстно-лицевой хирургии Кузбасской клинической больницы.

«Из-за пандемии коронавируса он перешел на службу в инфекционный госпиталь. И теперь доктор показывает свои рабочие будни в рисунках», — рассказали в министерстве.

Врач-художник отметил, что рисование помогает ему отвлечься от работы и отдохнуть.

Также Руслан подчеркнул, что обычно рисует маслом, а чернила — это просто эксперимент.

Ранее молодая художница из Барнаула рассказала altapress.ru, как зарабатывает большие деньги на картинах. Советуем прочитать, если интересно, почему с ее прекрасной фигурой можно и чистые холсты продавать.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость