Сибирский хирург рисует будни медиков с чайником и на летучках, чтобы отвлечься от COVID-19

Руслан работает в отделении челюстно-лицевой хирургии Кузбасской клинической больницы.
«Из-за пандемии коронавируса он перешел на службу в инфекционный госпиталь. И теперь доктор показывает свои рабочие будни в рисунках», — рассказали в министерстве.
Врач-художник отметил, что рисование помогает ему отвлечься от работы и отдохнуть.
Также Руслан подчеркнул, что обычно рисует маслом, а чернила — это просто эксперимент.
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