18 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Сибирский крановщик спас провалившегося под лед ребенка

Крановщик из Братска (Иркутская область) спас ребенка, провалившегося под лед, когда поехал с семьей на отдых. Об этом сообщает "КП-Иркутск".

Ребенок тонет в воде.
Ребенок тонет в воде.
53.mchs.gov.ru

Николай Юдин живет вместе с семьей в кооперативе на берегу залива рядом с рыбзаводом в Падунском районе. 7 мая он вместе с женой и детьми поехал на отдых на природу. Однако вспомнил, что забыл в гараже барбекю и решил вернуться.

По возвращению Николай услышал детские крики. Жена рассказала, что под лед провалился ребенок. Мужчина решил не дожидаться МЧС, а спасти школьника самостоятельно.

Оказалось, что мальчик провалился под лед и держался руками за отколовшуюся льдину. Вода не превышала +5 градусов. Рядом с ним на льду сидел его друг.

На лед положили доски, по ним Николай ползком добрался до мальчиков. Школьника вытащили из воды с помощью веревки. Второй мальчик аккуратно дополз по доскам вместе с мужчиной до берега.

Мужчина отогрел мальчиков в своей машине до приезда скорой помощи.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость