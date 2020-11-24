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Жизнь

Сибирский полицейский четыре года таскал наркотики из камеры хранения

В Красноярском крае полицейского подозревают в хищении конфискованных наркотиков для личного потребления, сообщает региональный СК.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Молодой 30-летний сержант, сотрудник тылового обеспечения, забирал наркотики для личного потребления.

«Исполняя свои должностные обязанности по учету и хранению вещественных доказательств, имеющихся в камере хранения, он совершил хищение наркотических средств», — рассказали в ведомстве.

По данным следствия, сержант в течение четырех лет ходил за добычей в камеру хранения — с 2016 года по октябрь 2020 года.

Полицейского отправили под домашний арест. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Амурской области полицейский получил машину от наркоторговца, чтобы прикрыть его и посадить невиновного.

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