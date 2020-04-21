Сибирский полпред Путина допустил ужесточение самоизоляции россиян

По общему мнению участников мероприятия, требуется усиление защитных мер.
«Обстановка в регионах округа в связи с распространением коронавирусной инфекции осложняется, количество заболевших граждан растет. В этой связи необходимо обдумать возможность введения дополнительных мер, направленных на недопущение активного распространения заболевания», — сказал Меняйло.
При этом полпред отметил, что президент России Владимир Путин предостерег глав регионов от введения избыточных ограничительных мер. Необходимо, чтобы каждый запрет тщательно проработали.
Помимо этого, обязательна координация вводимых ограничительных мер между регионами Сибири, добавил полпред.
В ходе мероприятия отметили, что дополнительное внимание следует уделить стабильному строительству объектов в рамках реализации национальных проектов, а также сохранению объема грузоперевозок на территории округа.
Меняйло выразил недовольство, что ранее на федеральном уровне дали рекомендации не вводить весовые ограничения на проезд большегрузов на региональных и местных дорогах, однако в ряде территорий Сибири такие ограничения ввели.
Ранее сообщалось, что власти планируют продлить режим самоизоляции, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.