Сибирский полпред Путина раскритиковал губернаторов за попытки закрыть автобусные сообщения

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло потребовал от губернаторов сохранить все межрегиональные автобусные маршруты. Такое заявление он сделал в субботу, 4 апреля, пишет ТАСС.

Напомним, ранее власти Кузбасса намеревались прервать автобусные сообщения региона с Алтайским краем, Томской и Новосибирской областями, чтобы исключить возможный перенос коронавирусной инфекции из одной территории в другую. В частности все 10 маршрутов между Кузбассом и Алтаем были отменены перевозчиком «Кузбасспассажиртранс».

Сергей Меняйло на селекторном совещании недвусмысленно указал, что «должны быть исключены случаи приостановки межрегионального транспортного сообщения или ограничения товарных потоков между субъектами федерации округа». Губернаторы, которые его не услышат и не поймут, понесут наказание.

Сергей Меняйло. Аркадий Уваров , sfo.gov.ru

О том, что регионам нельзя самоизолироваться друг от друга в условиях пандемии, говорил ранее и президент страны Владимир Путин.

В настоящее время в Сибири зафиксировано 68 официально подтвержденных случаев коронавируса. На первом месте идет Красноярский край — 25 случаев. В Иркутской области выявлено 8 фактов заражения коронавирусом, а в Новосибирской и Омской областях — по 10. В Алтайском крае подтверждено 7 случаев заражения. Более подробно — смотрите на карте.

Летальных исходов от новой заразы в Сибири пока не зафиксировано.