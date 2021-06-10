Сибирский школьник на спор соблазнил учительницу русского языка

14-летний школьник из красноярского села поспорил с одноклассниками на тысячу рублей, что соблазнит 27-летнюю учительницу русского языка.

Ему удалось добиться расположения педагога, но потом подросток признался друзьям, что влюбился и отменил спор.

У влюбленных начались отношения, несмотря на то, что у девушки был гражданский муж и ребенок, пишет «КП — Красноярск».

«И все началось с того, что муж (сожитель учительницы) увидел переписку, все узнал. Со злости рассказал директору школы, потом хотел лишить ее родительских прав, короче, ужас. Вообще, об этом люди начали догадываться и раньше, просто все думали, что это просто слухи. А тут муж, видимо, слушал-слушал все это, а потом решил все проверить, ну и узнал. Прочитал переписку в телефоне, там уж понеслось», — рассказывают местные жители.

Учительница уволилась из школы, заявила в полицию о связи с учеником, а потом переехала в Красноярск.

По мнению юристов, у девушки есть возможность избежать реального наказания, но после суда работа с детьми ей будет запрещена на длительный срок.

Ранее мать барнаульского школьника пожаловалась на травлю из-за черных ногтей сына и «обвинения в сатанизме».