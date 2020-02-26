Сибирский священник заявил об отсутствии души у животных и дал добро на эвтаназию

Митрополит Омский и Таврический Владимир во время эфира телепрограммы «Благовест. Слово пастыря» на «12 канале» ответил на вопрос, как церковь относится к вынужденной эвтаназии животных, пишет Om1.ru .

Речь шла о смертельно больных животных, а вопрос был о том, не считается ли это грехом.

«Никакого греха здесь не будет. Животное же мучается. У животного нет души, она есть только у человека. Бог только человека создал с душой, чтобы он продолжал творения», — разъяснил митрополит Омский и Таврический.

Ранее сообщалось, что у омского «Спецавтохозяйства», занимающегося отловом бродячих животных, есть поквартальный план их утилизации. В 2020 году по плану нужно отловить 2 800 особей (680 — в первом квартале, 620 — во втором, 720 — в третьем и 780 — в четвертом).

Сложная обстановка с бродячими собаками в Красноярске. По данным СМИ, накануне найдено пятое человеческое тело со следами укусов.