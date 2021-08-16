Сибирский таксист избил беспомощного водителя и помочился на его машину

В Красноярском крае таксист побил перенесшего инсульт водителя, сообщает « Проспект Мира ».

Инцидент произошел в Железногорске. На кадрах видно, как мужчина бьет водителя синей машины.

«Пинает, бьет с нескольких сторон машину, а затем мочится на автомобиль», — отмечает издание.

После этого с криками и угрозами таксист залез в красный автомобиль и уехал.



В комментариях записи местные жители сообщили, что побитый водитель недавно перенес инсульт и не мог сопротивляться.

«Мужчина подвез домой женщину с маленьким ребенком и чем-то не понравился таксисту, который заблокировал на выезде из двора его машину», — уточнили очевидцы.

В полиции сообщили о проверке — всех участников конфликта нашли.

Ранее в Железногорске пьяный мужчина избил таксиста куриными окорочками после отказа ехать к несуществующему дому.