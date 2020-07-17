Сибирский врач написал гневный пост о том, как люди отдыхают толпами, а медики «горят в аду»

Горчаков отметил, что у него со школьными друзьями есть общий чат, в котором есть знакомый врач-реаниматолог.

Он рассказал, что медик «пашет с мая без выходных на ковиде» в одной из больниц Екатеринбурга. Товарищи обсуждали в чате, как помочь другу, когда он прислал свой «гневный текст», который «может как-то помочь и заставит задуматься».

«Прошу не просить контакты, но человек реальный — я его лично знаю и за его слова ручаюсь. Просто после выходных, когда вся лента была в фоточках озер и купаний, мне кажется важным этот эмоциональный текст опубликовать», — объяснил новосибирец.

Коронавирус. COVID-19. Пандемия. CC0

Письмо врача-реаниматолога Привет! Да ничего привозить не надо. Лучшая помощь — это не по пляжам и озерам болтаться, а самоизоляцию соблюдать. Вот из-за таких людей эпидемия и не заканчивается никак. Вчера я вынужден был на улицу выйти после работы — жратвы купить. По улицам шастают толпы народу — все без масок, очень близко друг к другу. А что про магазины говорить? Вот где «красная зона»! Я в респираторе максимального класса защиты FFP3, да сверху еще маска хирургическая. А народ в лучшем случае в простых масочках, которые видно, что уже недели три пользованные — все разлохмаченные и спущенные ниже носа или убранные на подбородок. Но большинство вообще без масок. Надо любителей прогулок, пляжей и озер на экскурсию к нам в реанимацию сводить хотя бы один раз. Вчера у нас умер больной в мучениях — 75% поражения легких, болел с 25 июня, не смогли вытащить. Как рыба глотал воздух. Сейчас у нас на аппарате ИВЛ женщина с 88% поражения легочной ткани, приехала к нам по скорой синего цвета, экстренно заинтубировал ее 12 числа. Сегодня третьи сутки на ИВЛ, планируется наложение трахеостомы (дырка в горле на шее, чтобы туда аппаратом ИВЛ кислород подавать и от гнойной мокроты и сгустков крови и распадающейся легочной ткани легче было дыхательные пути очищать). А все как на другой планете живут. В другом мире. У всех все хорошо. Одни мы, медики, в аду горим. А при поступлении пациенты наивно говорят: «Да неееет, я заразиться не мог. Я же просто на озера ездил, на пляж. Там ветерок подул, вот меня и продуло». А на КТ двухсторонняя полисегментарная вирусная пневмония. Знал бы ты, сколько таких к нам каждый день приезжает. И давно уже не по 60. А по 80−90 за смену. А за сутки больше 200 человек. Я работаю без выходных с 21 мая. Уже никакого здоровья не осталось. Постарел лет на 20. И никакого просвета, никакой надежды нет. Сколько месяцев этот ад еще продлится, никто не знает. Мои коллеги и я осторожно надеемся, что хотя бы к Новому году закончится. Эта женщина, с 88-процентным поражением легких, тоже умерла.

Ранее мэр сибирского города обвинил власти региона в занижении статистики по коронавирусу в три раза. По его мнению, все эти рисования красивой статистики в итоге могут привести к катастрофе уже в начале осени.