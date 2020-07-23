Сибирский врач, умерший от коронавируса, придумал новый способ лечения

В Омской области коллега 43-летнего хирурга-эндескописта Ергена Копина, умершего с диагнозом пневмония, рассказал « СуперОмску » о достижениях медика.

Издание отмечает, что официально Копин умер от пневмонии, при этом в региональном минздраве сообщили, что доктор мог работать с зараженными коронавирусом пациентами.

Его коллега, который предпочел остаться анонимным, рассказал о том, что в 2014 году Копин занял второе место в конкурсе «Лучший врач года».

Кроме того, доктор несколько лет назад предложил новый метод лечения по своей специальности.

«Предложил несколько внедрений в лечение для тех пациентов, которые получили отравление, например, уксусной кислотой. Эти внедрения одобрили и использовали — за счет этого спасли много жизней. Писал кандидатскую диссертацию по этому поводу, отдавался работе. Он был добрым, вежливым, грубого слова от него никогда не было слышно, постоянно улыбался, очень приветливый человек был», — рассказал друг погибшего.

Также он вспомнил историю с конкурса на звание «лучшего медика» — просил коллег дать почитать их работы, чтобы понять, как лучше написать свою, но никто не дал ознакомиться, кроме Копина.

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