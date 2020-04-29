Сибирского чиновника, пойманного при поджоге леса, проверяет СК

В Иркутской области следователи устанавливают причастность чиновника к поджогу вблизи лесополосы, сообщает региональный СК.

Напомним, 28 апреля жители одного из сел поймали целую группу чиновников во время поджогов леса. Одного избили, некоторых загнали в реку.

«В дежурную часть полиции поступило сообщение о возгорании сухой травы вблизи лесополосы на территории урочища Лупилова Усть-Кутского района. Возгорание было потушено, при этом на месте был замечен человек, являвшийся должностным лицом администрации Усть-Кутского муниципального образования», — рассказали в СК.

Ведомство организовало доследственную проверку по признакам «покушения на превышение должностных полномочий».

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, подчеркнули в СК.

Ранее сообщалось, что чиновники приехали с бензином и поджигали леса, а пожары снимали с квадрокоптера.

Примечательно, что за несколько дней до этого выпустили постановление районной администрации о запрете посещения рек в Усть-Кутском районе из-за пожароопасного периода.