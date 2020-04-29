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Жизнь

Сибирского чиновника, пойманного при поджоге леса, проверяет СК

В Иркутской области следователи устанавливают причастность чиновника к поджогу вблизи лесополосы, сообщает региональный СК.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Напомним, 28 апреля жители одного из сел поймали целую группу чиновников во время поджогов леса. Одного избили, некоторых загнали в реку.

«В дежурную часть полиции поступило сообщение о возгорании сухой травы вблизи лесополосы на территории урочища Лупилова Усть-Кутского района. Возгорание было потушено, при этом на месте был замечен человек, являвшийся должностным лицом администрации Усть-Кутского муниципального образования», — рассказали в СК.

Ведомство организовало доследственную проверку по признакам «покушения на превышение должностных полномочий».

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, подчеркнули в СК.

Ранее сообщалось, что чиновники приехали с бензином и поджигали леса, а пожары снимали с квадрокоптера.

Примечательно, что за несколько дней до этого выпустили постановление районной администрации о запрете посещения рек в Усть-Кутском районе из-за пожароопасного периода.

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