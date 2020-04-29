Сибирского чиновника, пойманного при поджоге леса, проверяет СК

Напомним, 28 апреля жители одного из сел поймали целую группу чиновников во время поджогов леса. Одного избили, некоторых загнали в реку.
«В дежурную часть полиции поступило сообщение о возгорании сухой травы вблизи лесополосы на территории урочища Лупилова Усть-Кутского района. Возгорание было потушено, при этом на месте был замечен человек, являвшийся должностным лицом администрации Усть-Кутского муниципального образования», — рассказали в СК.
Ведомство организовало доследственную проверку по признакам «покушения на превышение должностных полномочий».
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, подчеркнули в СК.
Ранее сообщалось, что чиновники приехали с бензином и поджигали леса, а пожары снимали с квадрокоптера.
Примечательно, что за несколько дней до этого выпустили постановление районной администрации о запрете посещения рек в Усть-Кутском районе из-за пожароопасного периода.