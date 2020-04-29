Высокопоставленных чиновников поймали за поджогами леса в Сибири

В Иркутской области в Усть-Кутском районе жители одного из сел поймали высокопоставленных чиновников за поджогами леса, пишут « Новости Усть-Кута ».

Издание отмечает, что поджигателями оказались первый заместитель главы района, начальник сельхозотдела администрации района, прессекретарь главы района и специалист по ГО и ЧС администрации района.

Издание опубликовало несколько видео с места событий. На кадрах лодка с канистрами бензина.

«Чиновники приехали с бензином и поджигали леса, а пожары снимали с квадрокоптера. Перед этим за несколько дней они выпустили постановление районной администрации о запрете посещения жителями рек в Усть-Кутском районе из-за пожароопасного периода», — пишет издание.

29 апреля место поджогов посетит оперативная группа сотрудников полиции и Следственного комитета.

Издание отмечает, что жители села избили первого заместителя главы Усть-Кутского района.

Ранее жительница Алтая показала на фото, как горят леса в регионе.