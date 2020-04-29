Высокопоставленных чиновников поймали за поджогами леса в Сибири

Издание отмечает, что поджигателями оказались первый заместитель главы района, начальник сельхозотдела администрации района, прессекретарь главы района и специалист по ГО и ЧС администрации района.
Издание опубликовало несколько видео с места событий. На кадрах лодка с канистрами бензина.
«Чиновники приехали с бензином и поджигали леса, а пожары снимали с квадрокоптера. Перед этим за несколько дней они выпустили постановление районной администрации о запрете посещения жителями рек в Усть-Кутском районе из-за пожароопасного периода», — пишет издание.
29 апреля место поджогов посетит оперативная группа сотрудников полиции и Следственного комитета.
Издание отмечает, что жители села избили первого заместителя главы Усть-Кутского района.
Ранее жительница Алтая показала на фото, как горят леса в регионе.