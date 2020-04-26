Жительница Алтая показала на фото, как сегодня горят леса в регионе

Жительница Республики Алтай Светлана Казина опубликовала в своем Instagram фотографии лесных пожаров, которые сейчас бушуют на территории региона.

«Летчики-наблюдатели, экипажи вертолетов авиалесоохраны и пожарные-десантники Алтайской базы авиационной охраны лесов ведут борьбу с огнем», — написала фотограф.

Она подчеркнула, что более 90% выгораний в России вызваны человеческой деятельностью. Поэтому новые пожары могли спровоцировать пастухи, охотники, рыбаки и шишкари, которые, возможно, забыли потушить костры или не задумываясь бросают окурки.

Напомним, ранее вертолетами эвакуировали 36 собирателей орехов, которых пожар заблокировал на горе в Онгудайском районе возле населенного пункта Шашикман.

Также Светлана показала «ребят-десантников, которых перебрасывают с точки на точку» для тушения лесных пожаров.

«Чумазые, до костей пропахшие дымом пожарищ, сколько километров за день они проходят по горной местности? Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. С лопатами, пилами и тяжелыми ранцами с водой. Вот работенка. И они ее любят <…> Мы сейчас дома, а они там, в обугленной тайге, где сейчас днем до плюс 30 градусов, а ночью такой дубак, что чай в котле замерзает», — отметила фотограф.

В своем Instagram Светлана попросила написать ребятам-десантникам свои пожелания.

Напомним, ранее ограничение на походы в лес ввели в Алтайском крае в разгар 30-градусной жары.