Сибирского депутата подозревают в неуплате налогов на 26 млн, когда он чистил улицы

В Иркутске депутата гордумы подозревают в уклонении от уплаты налогов в то время, когда он руководил компанией и получал муниципальные заказы, сообщает региональный СК.

С 2019 года бизнесмен стал депутатом гордумы Иркутска, а до этого момента руководил компанией, следившей за порядком.

Компания с 2017 года и по 2019-й являлась основным подрядчиком администрации по выполнению работ и оказанию услуг по благоустройству, ремонту и уборке дорог, работая по муниципальным заказам.

«Уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации за указанный период на сумму более 26 млн рублей», — рассказали в ведомстве.

По версии следствия, бизнесмен использовал заведомо ложные сведения о взаимоотношениях с 14 фирмами, которые «якобы привлекались для оказания услуг по уборке дорог, в том числе для очистки от снега, благоустройству и выполнению ремонтных работ на дорогах».

«Фактически указанные организации работ не выполняли и услуг не оказывали, денежные средства, перечисленные на их банковские счета, впоследствии обналичивались», — отметили в СК.

Депутата подозревают в «уклонении от уплаты налогов в крупном размере». В офисе компании провели обыски, следователи выясняют все обстоятельства.

Ранее алтайский депутат Госдумы прорвался в район, который всегда заваливает снегом, и не пообещал быстрых решений