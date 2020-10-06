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Жизнь

Сибирского единороса оштрафовали за велопробег в честь поправок к Конституции

В Красноярском крае сторонника «Единой России» оштрафовали за велопробег в честь принятых поправок к Конституции РФ, пишет «Проспект Мира».

Велосипед. ДТП.
Велосипед. ДТП.
mvd.ru

Под штраф попал руководитель краевого отделения «Молодой гвардии Единой России» Денис Перик. Его обязали выплатить 20 тыс. рублей.

«За организацию публичного мероприятия без уведомления и во время пандемии», — пришли к выводу в суде.

Примечательно, что красноярские молодогвардейцы в своей группе во «ВКонтакте» опубликовали отчет по велопробегу во время самоизоляции, однако полицию это не привлекло.


Наказания добился местный активист Иван Соловьев. Он также пытался привлечь «Волонтеров Конституции» за массовые акции во время ограничений, но прокуратура почему-то не разглядела нарушений.

Ранее altapress.ru побывал в единственном алтайском селе, где люди проголосовали против поправок к Конституции. Советуем прочитать, если интересно, почему люди живут там «как зеки».

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