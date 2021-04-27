27 апреля 13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Сибирского главврача, у которого нашли «непосильно нажитое» на 17 млн рублей, будут судить за откаты

В Забайкалье перед судом по обвинению во взяточничестве предстанет главный врач крупнейшей в крае больницы, сообщает региональный СК.

Зарплата врача.
Зарплата врача.
medrussia.org.

Главврача краевой клинической больницы Виктора Шальнева обвинили в «получении взятки в особо крупном размере за незаконные действия».

«Использовал должностные полномочия главврача больницы для получения взяток от руководителя коммерческой организации в виде так называемых откатов за беспрепятственное заключение договоров на поставку медицинского оборудования», — рассказали в ведомстве.

Следствие доказало взятки в период с 2016 по 2020 годы — на общую сумму 13,7 млн рублей.

Главврач частично признал вину, сейчас он находится под стражей.

По ходатайству следствия арестовали имущество Шальнева и его супруги на сумму свыше 17 млн рублей.

Дело направили в суд. За откаты главврачу грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Ранее суровый алтайский судья вынес приговор двум главврачам-взяточникам, возглавлявшим больницу по очереди.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость