Сибирского главврача, у которого нашли «непосильно нажитое» на 17 млн рублей, будут судить за откаты

Главврача краевой клинической больницы Виктора Шальнева обвинили в «получении взятки в особо крупном размере за незаконные действия».
«Использовал должностные полномочия главврача больницы для получения взяток от руководителя коммерческой организации в виде так называемых откатов за беспрепятственное заключение договоров на поставку медицинского оборудования», — рассказали в ведомстве.
Следствие доказало взятки в период с 2016 по 2020 годы — на общую сумму 13,7 млн рублей.
Главврач частично признал вину, сейчас он находится под стражей.
По ходатайству следствия арестовали имущество Шальнева и его супруги на сумму свыше 17 млн рублей.
Дело направили в суд. За откаты главврачу грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
Ранее суровый алтайский судья вынес приговор двум главврачам-взяточникам, возглавлявшим больницу по очереди.