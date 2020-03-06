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Жизнь

Сибирского полицейского лишили BMW, купленного на «сомнительные доходы»

В Омской области прокуратура через суд «обратила в доход государства» автомобиль BMW, принадлежавший бывшему полицейскому, сообщает региональная прокуратура.

За рулем BMW.
За рулем BMW.
CC0

В 2017 году бывший сотрудник полиции Омска и его супруга приобрели автомобиль 2017 года выпуска BMW 520D XDrive на сумму, превышающую их доходы за три предшествующих года.

«Право собственности на автомобиль, стоимостью более 3,6 млн рублей, было зарегистрировано за супругой ответчика. При этом в справке, содержащей сведения о доходах <…> супруги информация о данной сделке и об источниках получения средств, за счет которых совершена была эта сделка, отсутствовала», — уточнили в ведомстве.

Полицейский в ходе проверки не смог представить сведения о происхождении всех доходов, на которые приобрели машину.

В итоге разбирательства из-за автомобиля шли несколько лет. Согласно первому решению суда, ответчиков обязали заплатить 440 тыс. рублей — сумму, происхождение которой не смогли подтвердить.

Однако это решение оспорила прокуратура и по итогам нового разбирательства машину решили обратить в доход государства — продадут с аукциона.

В местной полиции дорогой автомобиль посчитали коррупционным нарушением и уволили сотрудника, который пытался оспорить это решение, но суд отказал в восстановлении на службе.

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