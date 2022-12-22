Сибирского пони привезли на Алтай

Пони будут перевозить на автомобиле по согласованному маршруту.
Перед согласованием специалисты Россельхознадзор внимательно изучили сведения о питомце из заявления Новосибирского зоопарка. Ведь перемещения птиц и животных по территории России проходит в соответствии с условиями регионализации.
Пони аппалуза из породы чубарых лошадей. Они отличаются пятнистой мастью.
Ранее стало известно, как животные барнаульского зоопарка утепляются в морозы.
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