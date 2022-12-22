Сибирского пони привезли на Алтай

Новосибирский зоопарк отправил полугодовалого самца пони породы аппалуза в село Власиха Алтайского края. Об этом сообщает « Комсомольская правда » со ссылкой на региональный Россельхознадзор.

Пони будут перевозить на автомобиле по согласованному маршруту.

Перед согласованием специалисты Россельхознадзор внимательно изучили сведения о питомце из заявления Новосибирского зоопарка. Ведь перемещения птиц и животных по территории России проходит в соответствии с условиями регионализации.

Пони аппалуза из породы чубарых лошадей. Они отличаются пятнистой мастью.

Ранее стало известно, как животные барнаульского зоопарка утепляются в морозы.