22 декабря
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Жизнь

Сибирского пони привезли на Алтай

Новосибирский зоопарк отправил полугодовалого самца пони породы аппалуза в село Власиха Алтайского края. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на региональный Россельхознадзор.

Пони аппалуза
Пони аппалуза
Авито

Пони будут перевозить на автомобиле по согласованному маршруту.

Перед согласованием специалисты Россельхознадзор внимательно изучили сведения о питомце из заявления Новосибирского зоопарка. Ведь перемещения птиц и животных по территории России проходит в соответствии с условиями регионализации.

Пони аппалуза из породы чубарых лошадей. Они отличаются пятнистой мастью.

Ранее стало известно, как животные барнаульского зоопарка утепляются в морозы.

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