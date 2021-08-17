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Жизнь

Сибирского ученого заподозрили в «оправдании ливонскизма» в заметке про Ледовое побоище

В Новосибирске кандидата исторических наук Сергея Чернышова вызвали в СК из-за поста об Александре Невском и Ледовом побоище, сообщает «Сибирь.Реалии» (признана инагентом).

Ледовое побоище. Б., кар.
Ледовое побоище. Б., кар.
Роберт Хайрулинов

Факт

Ледовое побоище — битва, произошедшая на льду Чудского озера в 1242 году, в которой новгородцы и владимирцы под предводительством Александра Невского противостояли войскам Ливонского ордена. В честь сражения установлен День воинской славы России, отмечаемый 18 апреля.

Интерес следователя по особо важным делам вызвал пост Чернышова, опубликованный в Facebook.

Публикация касалась переименования площади Свердлова — на заметку поступила жалоба в связи с «негативным упоминанием Ледового побоища и Александра Невского».

«Довольно грустно наблюдать, как в городе, где рождаются крутые ИТ-компании, работают какие-то университеты, и даже есть штатные ученые, люди обсуждают, не переименовать ли площадь Свердлова в площадь Александра Невского <…> Случай с Невским — вообще уникален, это, пожалуй, единственный эпизод (Ледовое побоище), который попал в учебники истории прямиком из киноэкранов. И еще никто не доказал, что было что-то, кроме фантазии Сергея Эйзенштейна», — написал историк.

При этом ученый назвал образ Невского «плодом фантазий пропагандистов советской эпохи», а самого князя — «классическим коллаборационистом, продавшимся завоевателям за статус».

Чернышов рассказал изданию, что в стране нельзя трогать лишь одну войну, но он и представить не мог, что нельзя критично упоминать события 800-летней давности.

«Для меня это было удивительно — вызов к следователю. У нас есть какие-то запретные темы и правила игры в принципе понятны. У нас последняя скрепа — Великая Отечественная война. Ее не трогаешь, и все будет хорошо. Я как-то шутил, что так классно, что я, как историк, занимаюсь Средними веками, присоединением Сибири, никому до 17 века дела нет. Оказывается, есть и до 13-ого. Это абсурдно как-то», — рассказал историк.

Причем, добавил он, в России печатают книги уважаемых академиков, в которых проливают свет на события XIII века, но никто никого не наказывает.

«То, о чем я пишу в посте — об этом целые книжки есть уважаемых академиков. Что ж теперь — их всех наказывать? Это же абсурдно», — недоумевает ученый.

Ранее другого жителя Новосибирска, назвавшего ужасной фразу «можем повторить», решили проверить на реабилитацию нацизма.

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