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Жизнь

Сибирского вице-губернатора оштрафовали за фото с букетом лилий

Вице-губернатор Забайкалья Аягма Ванчикова рассказала в своем Instagram про штраф за позирование с букетом краснокнижных цветов.

Вице-губернатор Забайкалья Аягма Ванчикова с букетом редких лилий.
Вице-губернатор Забайкалья Аягма Ванчикова с букетом редких лилий.
instagram.com/vanchikova_ayagma.

Фото с редкими лилиями Ванчикова уже удалила. 26 июля она опубликовала фотографии постановления о взыскании.

«Назначить Ванчиковой административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей», — говорится в решении суда.

В подтверждение вице-губернатор разместила еще и скрин платежа через сайт Госуслуги — 3 тыс. рублей получило местное минприроды.

На удаленном снимке Ванчикова позировала с Красодневом малым и лилией Даурской — оба растения семейства лилейных занесены в Красную книгу Забайкалья.

«Цветок имеет короткое вертикальное корневище и толстые шнуровидные поперечно-морщинистые корневые мочки. Цветки желтые, крупные, душистые, плод — овальная коробочка с поперечно морщинистыми кожистыми створками», — опубликовала чиновница выдержки из энциклопедии.

Ванчикова уточнила, что очень редкий цветок встречается на всей территории Забайкалья по суходольным лугам, склонам и опушкам сосновых и березовых лесов.

Кстати, ранее замгубернатора оказалась в центре внимания СМИ, когда накричала на врачей за медленную выписку больных с коронавирусом.

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