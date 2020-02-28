Сибирскому охраннику дали 3 года за жестокое убийство собаки, отданной «в добрые руки»

В Новосибирской области суд признал виновным местного жителя Сергея Корсукова в жестоком обращении с собакой, сообщает « Тайга.инфо ».

Корсукова обвинили в жестоком обращении с животным «в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенном с применением садистских методов».

«Корсуков взял <…> собаку и привел ее по месту своего проживания, где с применением садистских методов причинил ей повреждения, а затем удушил при помощи поводка», — рассказали в суде.

Мужчина взял собаку по кличке Шанти у прежних хозяев, которые отдавали собаку «в добрые руки». Ее изувеченный труп нашли весной 2019 года в одном из домов микрорайона Матрешкин двор.

Перед тем как задушить животное мужчина не менее двух раз ввел твердый тупой предмет в прямую кишку, повредил собаке половые органы и кишечник.

45-летний Корсуков работал охранником. По данным СМИ он также трудился сотрудником дорожно-постовой службы, но уволен за «пьянство на работе».

Кроме того, в июне 2019 года Новосибирский районный суд признал его виновным в повторном нарушение ПДД в состоянии опьянения.

По совокупности суд приговорил Корсукова к 3 годам и 15 суткам колонии-поселения.

Напомним, ранее жительница Томской области получила три года колонии-поселения за убийство котят на глазах у детей: выбросила из окна, а после пыталась разорвать.