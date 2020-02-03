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Жизнь

Сибирскому полицейскому грозит 10 лет за подработку «сигнализацией» в подпольных казино

Центральный районный суд города Новосибирска 10 февраля огласит приговор бывшему полицейскому по громкому уголовному делу о крышевании игорного бизнеса, пишет Om1.ru.

Казино.
Казино.
СС0

Как уточнила изданию помощник прокурора Центрального района Новосибирска, подсудимый предупреждал руководства подпольных казино о намечающихся рейдах полицейских.

Борец за общественную безопасность получал вознаграждение — ежемесячно по 100 тыс. рублей от каждого заведения.

«Бизнесмены либо закрывали на время учреждение, либо меняли оборудование. Все причастные лица по данным уголовным делам находятся в СИЗО, теперь дело дошло и до самого правоохранителя, который способствовал развитию игорного бизнеса. За все время полицейский получил взятки на сумму около полутора миллионов рублей, iPhone 5S», — отметила помощник прокурора.

Гособвинитель требует назначить подсудимому 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и взыскать штраф в пятикратном размере суммы взятки — 7,1 млн рублей.

Кроме того, рассматривается вопрос о лишении права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 7 лет.

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