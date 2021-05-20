Сибирскому журналисту угрожают из-за статьи о долгах местной бизнесвумен

Новосибирский портал НГС опубликовал видео с угрозами в адрес журналиста из-за публикации статьи, после чего в местной полиции начали проверку.

19 мая в редакцию портала пришли трое мужчин и устроили разборки из-за статьи про новосибирскую бизнесвумен.

«Мужчины матерились, оскорбляли присутствующих, угрожали, требовали удалить статью, а также хватали и толкали журналиста», — отмечает издание.

За несколько дней до этого журналисту Илье Калинину позвонил некий мужчина и сказал, что им нужно встретиться и обсудить кое-что интересное.

После этого в редакцию пришел сам звонивший, а также брат и адвокат — стали выяснять, зачем и почему опубликовали статью.

Как рассказал журналист, гости заявили ему, что статья лживая, однако никаких аргументов не привели.

«Он заметил телефон со включенным диктофоном, потребовал выключить и схватил его. Матерился, затем встал и закрыл дверь в комнату переговоров. Я встал, чтобы открыть дверь. И тогда он начал меня сильно отпихивать от двери», — рассказал Илья о беседе с незнакомцем.

Сотрудники редакции нажали тревожную кнопку и открыли дверь. В это время, как отмечает издание, мужчина продолжал оскорблять и угрожать.

Гости ушли до приезда правоохранителей. Журналист написал заявление в полицию из-за оскорблений, угроз физической расправой и применения физической силы.

Как уточняет РИА «Новости» со ссылкой на региональное МВД, полицейские «проводят проверку, по результатам которой примут решение в соответствии с действующим законодательством».

Ранее в Забайкалье редактору местного издания пообещали «оторвать головешку» за статью о трате бюджетных денег на некачественный забор.