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21 декабря
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Жизнь

Сибирскую 777-летнюю лиственницу признали старейшим деревом России

Иркутскую лиственницу, растущую на озере Байкал, признали старейшим деревом России, сообщает «Заповедное Прибайкалье».

Самая большая лиственница (обхват ствола 327 см)
Самая большая лиственница (обхват ствола 327 см)
http://altaipriroda.ru/

В пятерку старейших деревьев России вошли два дерева из Прибайкальского национального парка.

«Самым древним деревом признана лиственница „Страж Ольхона“ возрастом 777 лет. Также в топ-5 вошла сосна „Одинокий воин“ возрастом 606 лет. Оба дерева произрастают на песчаных массивах острова Ольхон», — рассказали в нацпарке.

Кроме ольхонских деревьев в список старейших попала сосна из Хакасии, а также дубы из Псковской области и Дагестана.

«На сегодняшний день деревья, возраст которых исчисляется сотнями лет, найдены и обследованы в 78 регионах нашей страны», — отметил международный эксперт по безопасности деревьев Сергей Пальчиков.

Полную историческую справку о каждом из самых старых деревьев России можно найти в национальном реестре на сайте www.rosdrevo.ru.

Ранее сообщали про алтайские деревья-великаны, которые готовятся получить статус памятников живой природы.

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