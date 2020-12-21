Сибирскую 777-летнюю лиственницу признали старейшим деревом России

В пятерку старейших деревьев России вошли два дерева из Прибайкальского национального парка.

«Самым древним деревом признана лиственница „Страж Ольхона“ возрастом 777 лет. Также в топ-5 вошла сосна „Одинокий воин“ возрастом 606 лет. Оба дерева произрастают на песчаных массивах острова Ольхон», — рассказали в нацпарке.

Кроме ольхонских деревьев в список старейших попала сосна из Хакасии, а также дубы из Псковской области и Дагестана.

«На сегодняшний день деревья, возраст которых исчисляется сотнями лет, найдены и обследованы в 78 регионах нашей страны», — отметил международный эксперт по безопасности деревьев Сергей Пальчиков.

Полную историческую справку о каждом из самых старых деревьев России можно найти в национальном реестре на сайте www.rosdrevo.ru.

Ранее сообщали про алтайские деревья-великаны, которые готовятся получить статус памятников живой природы.