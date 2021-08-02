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Жизнь

Сибирскую пивнушку оштрафовали за песни Бузовой

В Красноярске пивной магазин оштрафовали на 40 тыс. рублей за незаконное использование песни Ольги Бузовой, сообщает ТВК «Красноярск».

Ольга Бузова.
Ольга Бузова.
instagram.com/buzova86

В суд подало «Российское авторское общество», потребовав взыскать деньги за нарушение авторских прав.

Претензии касались двух композиций: одна принадлежит Бузовой (Эгоистка), а другую исполняет певец Марсель (Районами — кварталами).

«Взыскать <…> компенсацию за нарушение исключительного права на произведения в размере 40 000 рублей для последующей выплаты правообладателям», — сообщил Арбитражный суд Красноярского края.

Деньги разделят поровну между исполнителями — по 20 тыс. рублей. И плюс еще 2 тысячи на расходы по оплате госпошлины.

Бузова в своей композиции поет о том, что она «настроена дерзко тусить до утра, запить обиды текилой».

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев довел Бузову до слез, спросив «перестала ли она пить коньяк по утрам».

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