Сибирскую студентку, снявшую клип «Воровская звезда», отчислили с юрфака РАНХиГС

Миронова, которая выступает под псевдонимом Раскольникова, опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» клип в стиле шансон про якобы свою криминальную жизнь.

«Во что за жизнь такая? Меня из школы и тюряги выгнали», — жалуется в клипе девушка.



Оказалось, что Миронова училась на втором курсе сибирского филиала РАНХиГС, однако в марте 2020 года ее отчислили. Кстати, в вузе подчеркнули, что отчисление не связано с творчеством студентки.

Примечательно, что супруг девушки работает в новосибирской полиции. Чем закончится его история с карьерой, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в вузах России будут отчислять студентов по совету искусственного интеллекта.