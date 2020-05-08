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Жизнь

Сибирскую студентку, снявшую клип «Воровская звезда», отчислили с юрфака РАНХиГС

Жительницу Новосибирска Арину Миронову, которая накануне прославилась скандальным клипом, отчислили с юридического факультета сибирского филиала РАНХиГС, пишет Om1.ru.

Арина Миронова, которая выступает под псевдонимом Раскольникова. Новосибирск.
Арина Миронова, которая выступает под псевдонимом Раскольникова. Новосибирск.
кадр из видео

Миронова, которая выступает под псевдонимом Раскольникова, опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» клип в стиле шансон про якобы свою криминальную жизнь.

«Во что за жизнь такая? Меня из школы и тюряги выгнали», — жалуется в клипе девушка.


Оказалось, что Миронова училась на втором курсе сибирского филиала РАНХиГС, однако в марте 2020 года ее отчислили. Кстати, в вузе подчеркнули, что отчисление не связано с творчеством студентки.

Примечательно, что супруг девушки работает в новосибирской полиции. Чем закончится его история с карьерой, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в вузах России будут отчислять студентов по совету искусственного интеллекта.

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