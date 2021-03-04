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Жизнь

Сибирячка бросила ребенка в роддоме, а после купила квартиру за счет маткапитала

Жительница Томской области купила квартиру за счет материнского капитала после того, как отказалась от больного ребенка в роддоме, сообщает РИА «Томск».

Материнский капитал.
Материнский капитал.
Из открытых источников.

Несколько лет назад сибирячка отказалась от больного ребенка в роддоме и не выплачивала алименты в его пользу на счет детского учреждения.

«Но это не помешало ей купить квартиру за счет материнского капитала, выданного ей после рождения второго ребенка. Эта сделка помогла найти должницу», — рассказали в региональной службе судебных приставов.

До этого встретиться с алиментщицей приставы не могли, поскольку она не проживала по указанному адресу, поэтому ее объявили в розыск.

Найти ее удалось после того, как она завела расчетный счет для покупки квартиры на деньги материнского капитала, выданного за рождение второго ребенка.

По закону маткапитал забирать за долги нельзя. При этом у женщины отсутствуют средства на счетах, а также нет официальной работы.

Томичку вызвали на прием к судебному приставу. На встрече она выслушала предупреждения об административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов.

Ранее житель Томской области ушел в непролазную тайгу, чтобы не платить алименты, а на зиму укрылся на кладбище.

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