Сибиряк ушел в непролазную тайгу, чтобы не платить алименты, а на зиму укрылся на кладбище

В Томской области судебные приставы нашли должника в сторожке на сельском кладбище, сообщает региональная ФССП.

Мужчину обязали выплачивать алименты на содержание ребенка. После этого он снялся с регистрационного учета и пропал.

«Установить его новое место жительства не удалось, в связи с чем он был объявлен в розыск. Выяснилось, что неплательщик долгое время находился в тайге на одной из заимок», — рассказали в службе судебных приставов.

Накануне он вернулся из тайги и обосновался в сторожке одного из сельских кладбищ.

Должника привлекли к административной ответственности — 40 часов обязательных работ.

Судебные приставы сняли колеса. instagram.com/azhishheva1907.

В связи с тем, что мужчина не предупредил пристава о смене места жительства, его оштрафовали.

«Должник пообещал судебному приставу, что не собирается впредь скрываться от служителей закона и, более того, предпримет меры к тому, чтобы постепенно оплачивать алименты», — отметили в ФССП.

В случае, если он не сдержит слово, привлекут к уголовной ответственности.

Ранее в Красноярском крае мужчину лишили акций «Норникеля» за миллионные долги по алиментам и ЖКХ.