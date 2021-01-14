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Жизнь

Сибиряка лишают акций «Норникеля» за миллионные долги по алиментам и ЖКХ

В Красноярском крае судебные приставы арестовали ценные бумаги должника на сумму более 2 млн рублей, сообщает региональная ФССП.

Кошелек, долги.
Кошелек, долги.
СС0

Житель Норильска более 2 млн рублей задолжал по алиментам и неустойке, а также за жилищно-коммунальные услуги.

«У должника имеются акции ПАО «ГМК «Норильский никель». На ценные бумаги был наложен арест», — рассказали в службе судебных приставов.

Если в течении 10 дней мужчина не погасит накопившийся долг, акции продадут. Вырученные деньги пойдут на погашение задолженностей.

Кроме того, придется выплатить «исполнительский сбор в размере более 200 тыс. рублей в качестве санкции на несвоевременное исполнение требований должностного лица».

Ранее у жителя Барнаула отобрали лимузин за долги по алиментам на детей в размере 400 тыс. рублей.

Кстати, сумма взысканных судебными приставами долгов по алиментам в России за 2020 год оказалась на 1,2 млрд рублей больше, чем годом ранее.

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