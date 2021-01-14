Сибиряка лишают акций «Норникеля» за миллионные долги по алиментам и ЖКХ

Житель Норильска более 2 млн рублей задолжал по алиментам и неустойке, а также за жилищно-коммунальные услуги.
«У должника имеются акции ПАО «ГМК «Норильский никель». На ценные бумаги был наложен арест», — рассказали в службе судебных приставов.
Если в течении 10 дней мужчина не погасит накопившийся долг, акции продадут. Вырученные деньги пойдут на погашение задолженностей.
Кроме того, придется выплатить «исполнительский сбор в размере более 200 тыс. рублей в качестве санкции на несвоевременное исполнение требований должностного лица».
Ранее у жителя Барнаула отобрали лимузин за долги по алиментам на детей в размере 400 тыс. рублей.
Кстати, сумма взысканных судебными приставами долгов по алиментам в России за 2020 год оказалась на 1,2 млрд рублей больше, чем годом ранее.