Сибирячка через петицию просит выплатить 10 тысяч рублей еще и в августе

Петиция адресована президенту и правительству России.

Автор обращения отметила, что июньские и июльские выплаты существенно помогли семьям с детьми: «многие смогли погасить долги, купить детям одежду на лето, порадовать ребятишек другими подарками».

Но этих мер все равно недостаточно.

«Многие по-прежнему сидят без денег и со страхом ждут начала школьного года. 1 сентября — это огромные расходы: нужно купить не только канцелярию, но и одежду, спортивную форму, обувь, рюкзак. Обычно сборы на учёбу обходятся до 20 тысяч рублей. И уже сегодня многие боятся, что придётся залазить в кредиты», — пишет женщина.