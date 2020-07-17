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Жизнь

Сибирячка через петицию просит выплатить 10 тысяч рублей еще и в августе

Жительница Новосибирска создала на портале change.org петицию с просьбой о продлении пособия в 10 тыс. рублей в августе. Обращение подписали около 100 тыс. человек.

Женщина и ребенок перед ноутбуком. Интернет.
Женщина и ребенок перед ноутбуком. Интернет.
СС0

Петиция адресована президенту и правительству России.

Автор обращения отметила, что июньские и июльские выплаты существенно помогли семьям с детьми: «многие смогли погасить долги, купить детям одежду на лето, порадовать ребятишек другими подарками».

Но этих мер все равно недостаточно.

«Многие по-прежнему сидят без денег и со страхом ждут начала школьного года. 1 сентября — это огромные расходы: нужно купить не только канцелярию, но и одежду, спортивную форму, обувь, рюкзак. Обычно сборы на учёбу обходятся до 20 тысяч рублей. И уже сегодня многие боятся, что придётся залазить в кредиты», — пишет женщина.

В комментариях также отметили, что материальная помощь будет кстати не только родителям школьников, но и детсадовцев.

В правительстве России инициатива с августовскими выплатами пока не обсуждалась.

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