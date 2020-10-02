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Жизнь

Сибирячка четыре раза взяла кредит, чтобы отдать мошеннице 1,3 млн рублей

Жительница Кемерова попалась на популярную уловку мошенников, когда неизвестные звонят и называют себя сотрудниками банка, пишет «КП-Кемерово».

Кошелек.
Кошелек.
СС0

54-летней кемеровчанке позвонила неизвестная женщина и представилась специалистом службы безопасности банка.

«Заявила, будто некие третьи лица оформили на держательницу карты крупный кредит, а также сообщила, будто бы банк „заморозил“ платежи», — отмечает издание.

Чтобы по кредиту не начисляли проценты, сибирячке предложили оформить новый заем и погасить «задолженность, которая образовалась из-за аферистов».

Женщина в течение нескольких дней оформила на себя четыре кредита в разных банках.

Деньги кемеровчанка перевела на продиктованные счета — более 1,3 млн рублей.

Ранее сообщали, что в тюрьмах находятся около половины всех мошеннических кол-центров в России.

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