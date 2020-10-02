Сибирячка четыре раза взяла кредит, чтобы отдать мошеннице 1,3 млн рублей

54-летней кемеровчанке позвонила неизвестная женщина и представилась специалистом службы безопасности банка.
«Заявила, будто некие третьи лица оформили на держательницу карты крупный кредит, а также сообщила, будто бы банк „заморозил“ платежи», — отмечает издание.
Чтобы по кредиту не начисляли проценты, сибирячке предложили оформить новый заем и погасить «задолженность, которая образовалась из-за аферистов».
Женщина в течение нескольких дней оформила на себя четыре кредита в разных банках.
Деньги кемеровчанка перевела на продиктованные счета — более 1,3 млн рублей.
Ранее сообщали, что в тюрьмах находятся около половины всех мошеннических кол-центров в России.