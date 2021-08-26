Сибирячка, издевавшаяся над ребенком, перед судом забеременела в пятый раз от пятого мужчины

Жительница Омской области, которой грозит большой срок за истязание малолетнего ребенка, заявила на заседании суда о новой беременности, сообщает « 12 канал ».

Об издевательствах над годовалым мальчиком стало известно весной 2020 года. Дело уже дошло до суда, однако многодетная 26-летняя Гульмира может получить отсрочку от тюрьмы.

Ребенок, над которым несколько месяцев издевалась омичка, не ее, а сын 21-летней подруги Евгении — девушка после ссоры в семье уехала жить к подсудимой.

«Гульмира на тот момент была беременна четвертым ребенком и воспитывала своих детей одна. Евгения не хотела заниматься сыном, поэтому связывала его и оставляла на полу без еды по несколько часов, также его воспитывала и хозяйка дома. Ребенка измазывали зеленкой, не стирали одежду и не меняли подгузники», — отмечает Om1.ru.

Дети подсудимой с такой же жестокостью обращались с мальчиком — били и пальцами выдавливали глаза.

«Мать рядом сидела, она видела это все. Она еще подошла, по рукам ему настучала <…> Да я его даже не била, я так, по колготкам шлепнула два раза», — рассказала в суде Гульмира.



Сибирячке грозит до 7 лет лишения свободы. Однако на очередном судебном заседании она заявила, что в пятый раз забеременела.

При этом четвертый ребенок родился недавно — осенью прошлого года она была еще беременна. Женщина не замужем, а все ее дети от разных мужчин.

Если новая беременность подтвердится, то наказание отсрочат — по закону может оставаться на свободе, пока младшему ребенку не исполнится 14 лет.

«В зале суда жаловалась на головокружение, недомогание и тошноту. Демонстративно нянчилась с четвертым по счету младенцем», — отмечает телеканал.

Матери ребенка грозит до 9 лет лишения свободы. Ранее она заявила, что под давлением призналась в издевательствах над сыном. Изначально женщину поместили в СИЗО, однако после отправили под домашний арест.

Примечательно, что мать пыталась сбежать в Москву, когда про мальчика узнала полиция — избитого и связанного ребенка увидела пришедшая с проверкой счетчиков контролер «Омскоблводопровода» и позвонила правоохранителям.

Ранее в Омской области отчим неделю пил алкоголь перед очередным и смертельным избиением мальчика, а после трагедии мать ребенка пыталась скрыть преступление.