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Происшествия

Опубликовано видео, как сибиряк убивал трехлетнего пасынка со словами «что, не мужик?»

СК России опубликовал кадры со следственного эксперимента в селе Пресновка Омской области, где в начале августа убили 3-летнего мальчика, сообщает Om1.ru.

Омич показал, как бил трехлетнего мальчика.
Омич показал, как бил трехлетнего мальчика.
кадр из видео.

Напомним, отчим неделю без перерыва пил алкоголь перед очередным избиением мальчика — об этом рассказали местные жители. После трагедии мать ребенка пыталась скрыть преступление и говорила, что малыш жаловался на живот, а утром стал «холодненьким».

СМИ также сообщали о попытках госорганов скрыть преступление. Якобы бабушке мальчика пригрозили возбуждением уголовного дела, если она не уймется и будет рассказывать подробности.

После резонанса начали расследование. На видео отчима мальчика, которого обвиняют в преступлении, привезли в дом, где все случилось.

Мужчина показал, что расправа произошла на кухне — он присел перед мальчиком и ударил его так, что ребенок упал. Позже выяснилось, от «излюбленного удара» произошел разрыв внутренних органов.

Как отмечает издание, отвечать за преступление придется не только отчиму, но и органам опеки — их обвиняют в халатности.

«Я говорила им: давайте заберу ребенка, предупреждала, что с ним может случиться что-то плохое. А сейчас органы опеки заступаются за мать, потому что они сами сильно „замарались“», — рассказала ранее бабушка мальчика.

В отношении матери мальчика ведется проверка, ее могут привлечь по статьям за оставление малыша в опасности, неисполнение родительских обязанностей и укрывательство преступления. Она заявила, что сын упал с качелей.

Ранее сообщали про жителя Алтая, который избивал падчерицу проводом и палкой, а когда его прижало следствие, сразу вспомнил про Конституцию.

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