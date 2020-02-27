Сибирячка, муж которой скончался за штурвалом самолета, судится с «Аэрофлотом»

Жительница Омска, муж которой в ноябре 2019 года скончался за штурвалом самолета, уверена, что причиной смерти стали постоянные переработки, пишет NEWS.ru .

Напомним, 49-летний Дамир Ахметов скончался во время рейса из Москвы в Анапу. Пилоту стало плохо в воздухе, пришлось экстренно садиться в аэропорту Ростова-на-Дону. У мужчины осталась жена Анастасия и двое детей.

В заключении медиков сказано, что смерть наступила «в результате острого трансмурального инфаркта миокарда передне-боковой стенки левого желудочка с развитием острой сердечно-сосудистой недостаточности».

Сейчас вдова добивается от компании компенсации, которая предусмотрена коллективным договором — 10 годовых окладов супруга. По ее словам, на погребение выделили 15 тыс. рублей и даже не принесли соболезнования.

«После смерти мужа я от стресса попала в больницу. Сыну даже понадобилась помощь психолога. Финансово стало тяжело, у меня двое маленьких детей, я не работаю. Сейчас сына предлагают включить в сборную России по фехтованию. Но не знаю, не потяну по деньгам. Вообще, это все для нас было неожиданно, мой супруг всю жизнь проработал в авиации, и они проходили тщательный медосмотр, а после 45 лет — углубленный медосмотр. И я даже не могла предположить, что такое случится», — рассказала Ахметова.

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Женщина считает, что причиной сердечного заболевания супруга стали постоянные переработки, ночные полеты и отсутствие выходных.

В авиакомпании уверены, что за смерть из-за хронического заболевания они платить не должны.

При этом, как отмечается, в коллективном договоре, который подписывают все сотрудники, сейчас нет указания причины смерти для отказа в компенсации.

«Не прописано, какой должна быть причина смерти для получения компенсации, главное, чтобы работник находился при исполнении служебных обязанностей», — отметил адвокат женщины Виталий Кириченко.

По данным издания, в компании в срочном порядке пытаются изменить коллективный договор, чтобы застраховать себя от повторения ситуации.