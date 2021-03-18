Сибирячка на 8 Марта убила любовника, разложила по пакетам в холодильнике и вызвала грузчиков

В Красноярске задержали женщину, у которой не получилось избавиться от холодильника с расчлененным телом возлюбленного, сообщает региональный СК.

Убийство произошло ночью 8 марта, когда 39-летняя женщина распивала алкоголь со своим 27-летним сожителем.

«В ходе застолья между ними произошел конфликт по малозначительному поводу, в ходе которого женщина ножом нанесла потерпевшему смертельный удар в область груди», — рассказали в ведомстве.

Через восемь дней женщина расчленила тело, упаковала в пакеты и положила в холодильник.

Холодильник. Продукты. СС0

Чтобы избавиться от улик, сибирячка вызвала грузовое такси и попросила отвезти холодильник с частями тела в другой район города.

«В пути грузчики заметили, что из холодильника течет кровь, и поинтересовались содержимым», — пояснили в СК, как тайное стало явным.

За убийство возлюбленного женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Югре обиженная любовница зарезала вахтовика из Омска, упаковала тело в чемодан и почти две недели жила с трупом.