12 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Сибирячка нашла черную жемчужину в маринованных мидиях из супермаркета

Жительница Новосибирска нашла черную жемчужину в одной из маринованных мидий, которые купила в рыбном магазине. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».

Мидии. Морепродукты.
Мидии. Морепродукты.
ССО

32-летняя жительница Новосибирска купила морепродукты в обычном рыбном магазине. Когда она наслаждалась мидиями, то вдруг почувствовала на зубах что-то твердое.

Сначала женщина подумала, что это может быть камень или осколок створок. Но увидев, что находка круглая и переливается, поняла, что это жемчуг.

Жемчужинка оказалась очень маленькой. Строго говоря, это скорее красивая песчинка, которая не несет материальной ценности. Но для сибирячки она все равно очень дорога.

«Мою 14-летнюю дочь зовут Маргарита, это имя с древнееврейского переводится как „жемчужина“. В адресе моей электронной почты тоже есть это слово. Поэтому жемчужинка для меня — это какой-то символ», — рассказывает женщина.

«КП-Новосибирск» выяснил у ученых, что формирование жемчужин в мидиях возможно, ведь они относятся к двустворчатым моллюскам, в раковинах которых есть перламутровый слой.

Однако для созревания драгоценных камней требуется 2−3 года. Более того в моллюсках-жемчужницах на сотню раковин есть только одна жемчужина. Поэтому этот случай можно назвать удивительным.

Ранее старейший жемчужный город обнаружили на острове в Персидском заливе.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость