Сибирячка нашла черную жемчужину в маринованных мидиях из супермаркета

32-летняя жительница Новосибирска купила морепродукты в обычном рыбном магазине. Когда она наслаждалась мидиями, то вдруг почувствовала на зубах что-то твердое.
Сначала женщина подумала, что это может быть камень или осколок створок. Но увидев, что находка круглая и переливается, поняла, что это жемчуг.
Жемчужинка оказалась очень маленькой. Строго говоря, это скорее красивая песчинка, которая не несет материальной ценности. Но для сибирячки она все равно очень дорога.
«Мою 14-летнюю дочь зовут Маргарита, это имя с древнееврейского переводится как „жемчужина“. В адресе моей электронной почты тоже есть это слово. Поэтому жемчужинка для меня — это какой-то символ», — рассказывает женщина.
«КП-Новосибирск» выяснил у ученых, что формирование жемчужин в мидиях возможно, ведь они относятся к двустворчатым моллюскам, в раковинах которых есть перламутровый слой.
Однако для созревания драгоценных камней требуется 2−3 года. Более того в моллюсках-жемчужницах на сотню раковин есть только одна жемчужина. Поэтому этот случай можно назвать удивительным.
Ранее старейший жемчужный город обнаружили на острове в Персидском заливе.