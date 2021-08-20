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Жизнь

Сибирячка не смогла купить поддельный сертификат о вакцинации и пожаловалась в полицию

В Кемеровской области разыскивают мошенника, предлагающего поддельные сертификаты о вакцинации от ковида, сообщает «Коммерсант».

Продавцы поддельных сертификатов о вакцинации показывают товар.
Продавцы поддельных сертификатов о вакцинации показывают товар.
Скриншот переписки.

62-летняя кемеровчанка в интернете нашла объявление о продаже сертификата и сделала предоплату — 50%.

Продавец заблокировал клиентку и перестал отвечать, когда получил деньги.

«Жительница сообщила о похищении у нее обманным путем 2,8 тыс. рублей», — рассказали в полиции.

Примечательно, что в отношении пострадавшей начали проверку — женщине грозит уголовное наказание.

«За приобретение и использование поддельного сертификата о вакцинации или QR-кода, справок о результатах ПЦР-теста и о медицинском отводе от прививки, а также других медицинских документов предусмотрена уголовная ответственность по ст. 327 УК РФ», — пояснили в МВД.

Ранее altapress.ru выяснил, что продавцы липовых сертификатов о вакцинации развернули свою деятельность в Барнауле.

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