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Жизнь

Сибирячка пинала слабослышащего таксиста и оскорбляла из-за инвалидности. Даму проверяет полиция

В Новосибирске полиция начала проверку после появления в соцсетях видео, на котором женщина оскорбляет водителя такси, сообщает РИА «Новости».

Жительница Новосибирска пинала слабослышащего таксиста.
Жительница Новосибирска пинала слабослышащего таксиста.
кадр из видео.

Ранее в паблике «АСТ-54» опубликовали видео — водитель жестами просит пассажирку оплатить проезд.

На кадрах женщина требует «открыть машину», а затем начинает оскорблять мужчину и пинать ногой.

В полиции отметили, что к ним не поступало заявлений по данному инциденту, однако самого факта хватило для начала проверки.

«В отдел полиции заявлений по данному факту не поступало. Однако сотрудниками полиции по опубликованным в СМИ сведениям зарегистрировано данное сообщение, проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются, после чего будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — рассказала журналистам представитель регионального МВД.

В паблике уточнили, что пассажирка не захотела платить за поездку, поэтому пинала слабослышащего водителя и оскорбляла его из-за инвалидности.

«Дебил конченый. Открой машину. Конченый урод. Ненавижу. Я тебе не заплачу, я тебе ни копейки не заплачу. Ты недоношенный», — крутила пальцем у виска женщина и показывала фигу таксисту, когда он жестами просил оплатить проезд.

Примечательно, что цена поездки составила всего 207 рублей, однако женщина, от которой, по словам перевозчика, пахло алкоголем, не посчитала нужным заплатить эту сумму.

После выслушивания оскорблений мужчина открыл дверь и выпроводил пассажирку.

Кстати, ранее конфликт в духе «вези меня, мразь» произошел в Барнауле.

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