Сибирячка полтора месяца спала с трупом супруга на балконе

В Кемеровской области труп мужчины, умершего еще в начале декабря 2020 года, полтора месяца пролежал на балконе в квартире его супруги, пишет « Сибдепо ».

В убийстве супруга обвиняют жительницу Новокузнецка, которая полтора месяца держала на балконе труп погибшего мужа.

Следователи регионального СК арестовали женщину на два месяца.

«Лицо, обвиняемое в совершении указанного преступления, согласно представленным материалам предварительного расследования, с 10 декабря 2020 года по 25 января 2021 года скрывая следы преступления, прятало труп супруга на балконе», — сообщила пресс-служба Новоильинского суда.

Сибирячке грозит до 15 лет лишения свободы, если ее признают виновной в убийстве.

Ранее в Югре обиженная любовница зарезала вахтовика из Омска, упаковала тело в чемодан и почти две недели жила с трупом.