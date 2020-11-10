Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 ноября 1°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Сибирячка поверила в COVID-19, когда переболела вся семья, а подруга похоронила родных

Жительница Омска рассказала «Газете.Ru», как была ковид-диссидентом, однако поменяла свое отношение к пандемии после того, как лично познакомилась с вирусом.

Маска.
Маска.
CCO

Ранее Высшая школы экономики выяснила, что лишь 23% россиян не верят в существование COVID-19. Они видят в происходящем теорию заговора и отказываются надевать маски в общественных местах.

При этом даже самые ярые ковид-диссиденты меняют свое отношение, когда к ним приходит пандемия. Издание опубликовало несколько таких историй.

Так, в ковид пришлось поверить 26-летней Юлии — жительнице Омска. Она рассказала, что не видела причин для паники и не верила матери, которая работает в больнице, пока не заразилась сама.

«Видимо, мама принесла болезнь с работы. Это было странно и страшно. В один день утром у мамы пропал вкус, у меня — вечером, у сестры — на следующий день. Мы сдали тесты, и результаты оказались положительными. Это было ужасно», — рассказала девушка.

Масочный режим. Коронавирус.
Масочный режим. Коронавирус.
CC0

Юлия потеряла вкус на полтора месяца, а обоняние не может полностью восстановиться с лета — до сих пор не чувствует некоторые запахи.

«Моя знакомая из-за коронавируса похоронила практически всю свою семью: дочь, маму и тетю», — отметила омичка.

Ранее алтайский депутат предложил отправлять ковид-диссидентов на работу в госпитали, чтобы они на своем примере показали, что коронавируса не существует.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость