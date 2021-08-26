Сибирячка привязала собаку к электроопоре, чтобы энергетики не смогли обесточить дом за долги

Жительница Хакасии, платившая за электричество пару раз в год, при помощи собаки пыталась помешать энергетикам, сообщает 19rus.info .

Жительница поселка Аскиз заставила собаку караулить электросчетчик — привязала сторожевого пса к опоре, на которой размещен прибор учета.

Хозяйка коттеджа накопила задолженность в 11 тыс. рублей. Энергетики пояснили, что предупреждали женщину и даже дважды подали в суд.

«Сумма задолженности превышает двухмесячный норматив потребления электроэнергии. Ей направили уведомление и предложили рассчитаться. За предусмотренный законом срок — 20 дней — никаких мер не предприняла», — рассказали в «Хакасэнерго».

Когда энергетики приехали «отключать свет», женщина сначала держала оборону самостоятельно, а после привлекла на помощь собаку.

Электричество. СС0

Пес продолжительное время караулил опору, однако должницу все-таки уговорили отвязать от столба «сторожа». После дом обесточили.

«Никакие ухищрения не помогут. Электроэнергия должна быть оплачена в полном объеме. В противном случае абонент рискует остаться без света, его имущество могут арестовать приставы, а кроме основного долга придется платить еще и судебные издержки», — подчеркнули в компании.

Также отметили, что сибирячка на следующий день полностью погасила задолженность, да так, что на ее лицевом счете есть даже переплата.

Ранее в Алтайском крае осудили женщину, натравившую собаку на полицейского для сокрытия украденного топлива.