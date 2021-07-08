Осудили жительницу Заринска, натравившую собаку на полицейского для сокрытия украденного топлива

Условное наказание получила жительница Алтайского края, натравившая собаку на полицейского, расследующего дело о пропаже дизельного топлива, сообщает сибирское управление МВД на транспорте.

Напомним, инцидент с нападением собаки на полицейского произошел 11 августа 2020 года в пригороде Заринска.

Оперативники пришли к сотруднику транспортного предприятия, у которого могло храниться украденное горючее.

«Хозяин дома и его супруга стали препятствовать проведению осмотра приусадебной территории. Неожиданно женщина сняла с привязи дворовую собаку и натравила ее на одного из офицеров полиции», — ранее рассказали в ведомстве.

Отбиться от собаки удалось без применения огнестрельного оружия и спецсредств. Однако полицейский получил рваные раны правой голени и левого бедра

Возбудили дело за «насилие в отношении представителя власти». 56-летней женщине грозило до 5 лет или до 10 лет лишения свободы (в зависимости от части ст. 318 УК РФ). В октябре дело передали в суд.



В июле 2021 года Заринский городской суд признал женщину виновной.

«Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года», — сообщили в МВД.

Кстати, поиск увенчался успехом — в гараже частного дома полицейские обнаружили пять двухсотлитровых бочек с дизельным топливом.

Что касается здоровья полицейского, то коллеги быстро доставили его в лечебное учреждение, где врачи оказали необходимую медпомощь.

Ранее жительницу Камня-на-Оби отправили в колонию на 3 года — натравила ротвейлера на знакомую, чтобы отобрать украшения.